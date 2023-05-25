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Монгольский силач стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) -  В Sun City (Южная Африка) стартовал чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу IPF.

28 спортсменов Объединенной федерации пауэрлифтинга под руководством тренера Х. Энхболда из Монголии соревнуются в ЧМ.

Среди них Г. Оргилболд вчера завоевал золотую медаль в весовой категории 93 кг среди взрослых и стал двукратным чемпионом мира.

В прошлом году он выиграл чемпионат мира в Алматы, Казахстан, подняв 227,5 кг со скамьи, и защитил свой титул, подняв такой же вес в Южной Африке.

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