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Монгольская делегация посетит экономический форум в Санкт-Петербурге
// ТАСС

CentralAsia (MNG) -  В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Энхтувшином Өлзийсайханом.

В основу встречи легло обсуждение участия делегации Монголии в Петербургском международном экономическом форуме под руководством председателя Великого государственного хурала Монголии Занданшатара Гомбожава. Главная тема форума - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

Торгово-экономические отношения между Россией и Монголией развиваются быстрыми темпами. Особое значение придается проектам в сфере транспорта, энергетики, добычи природных ресурсов, также существенное внимание уделяется программе создания экономического коридора "Китай - Монголия - Россия" - именно эти направления будут обсуждаться в рамках деловой программы ПМЭФ-2023.

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