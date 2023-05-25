Умерла американская певица Тина Тернер

CentralAsia (KG) - Этой ночью в Швейцарии на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончалась легендарная американская певица Тина Тернер.

В последние годы у нее были проблемы со здоровьем. Она пережила инсульт, боролась с онкологией и почечной недостаточностью.

Как сообщает Би-Би-Си, о смерти певицы объявлено на ее официальной странице в Инстаграме.

«Своей музыкой и безграничной жаждой жизни она завоевала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила будущих звезд. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставил нам в наследство великий дар - свою музыку», - говорится в сообщении.

Однако звездная карьера Тины началась еще в 1960-х, а свой первый «Грэмми» она получила - в дуэте со своим первым партнером по сцене и мужем Айком (Ike & Tina Turner) - в 1972 году, за оригинальный кавер песни Proud Mary группы Creedence Clearwater Revival.

Всего же за свою карьеру Тина получила восемь премий «Грэмми» и дважды была включена в «Зал славы рок-н-ролла»: первый раз в 1991 году вместе с Айком, второй - в 2021-м как сольный исполнитель.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения