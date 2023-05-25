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Мероприятие «День Монголии» впервые прошло в рамках Каннского кинофестиваля

CentralAsia (MNG) -  Каннский кинофестиваль, самый гламурный в календаре, снова возвращается в 76-й раз. В рамках Фестиваля впервые успешно прошло мероприятие «День Монголии», в котором приняли участие известные кинематографисты и художники со всего мира.

Монгольские традиции и яркая культура были представлены публике. Одним из ярких моментов мероприятия стала познавательная сессия, посвященная уникальным природным местам Монголии, идеально подходящим для съемок.

Кроме того, была представлена выставка фотографий природы фотографа Г. Ган-Өлзий, а монголы, живущие во Франции, продемонстрировали традиционные искусства, такие как исполнение на конской скрипке, хөөмэй, народный танец и конторсия.

На мероприятии организаторы сделали интересное объявление о том, что «If Only I Could Hibernate» стал первым монгольским фильмом, номинированным на «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Премьера фильма состоялась 21 мая в Театре Клода Дебюсси.

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