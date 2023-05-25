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Постпред Монголии Нарантунгалаг вручила верительные грамоты главе ВПП ООН

CentralAsia (MNG) -  19 мая посол, постоянный представитель Монголии Нарантунгалаг Цэрэндорж вручила верительные грамоты исполнительному директору Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн.

В ходе встречи посол Нарантунгалаг проинформировала о национальном движении "Продовольственное обеспечение и безопасность", инициированном Президентом Монголии У.Хурэлсухом, и программе "Школьный завтрак" для учащихся средних школ, реализуемой правительством Монголии. Посол также выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой.

Синди Маккейн, со своей стороны, отметила, что ВПП будет сотрудничать с Монголией в рамках национальных программ, упомянутых послом.

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