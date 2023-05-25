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Лидер Партии победы поддержал Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции
Умит Оздаг.
Умит Оздаг.

CentralAsia (CA) -  Глава турецкой ультраправой Партии победы Умит Оздаг заявил, что поддержит лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции, передает CNN Turk.

«Мы достигли консенсуса по модели, которая снова сделает наши улицы безопасными и уберет с наших улиц банды наркоторговцев, и поэтому мы, Партия победы, решили поддержать господина Кылычдароглу во втором туре»,— заявил Умит Оздаг.

По его словам, Кемаль Кылычдароглу пообещал в случае победы способствовать возвращению беженцев в их родные страны. «Турция не может преодолеть свои экономические проблемы без возвращения этих 13 млн беженцев на родину. Мы не можем предотвратить рост арендной платы, мы не можем продавать гражданство турецкому народу для покупки недвижимости, не можем найти работу для наших детей»,— утверждает Оздаг.

22 мая кандидат в президенты Турции от националистического альянса АТА Синан Оган, занявший третье место в первом туре, объявил, что во втором поддержит действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. По его итогам действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Из-за того, что никто не смог преодолеть порог в 50%, был назначен второй тур выборов, который состоится 28 мая.

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