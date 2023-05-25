Токаев считает крайне важным выстраивать взаимодействие ЕАЭС с Китаем

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире», заявил, что крайне важно выстраивать взаимодействие с Китаем как с ключевым политическим и экономическим партнером, а также развивать транспортный коридор «Север-Юг» как ключевой элемент «новой глобальной логистики». Кроме того, он считает, что нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза, сообщает Акорда.

«В 2020 году мы приняли стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов. Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами», - отметил Токаев.

Он добавил, что сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе, и на востоке одной из наиболее масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и Путь» КНР.

«Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов. События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора “Север-Юг” как ключевого элемента “новой глобальной логистики”», - подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что этот коридор согласовывается с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, поэтому Казахстан видит «значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов», поскольку «это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики», но эти маршруты «способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии».

Вместе с тем президент Казахстана считает крайне важным «выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером» ЕАЭС – Китаем, так как Китай является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом. Он напомнил, что на прошлой неделе в рамках его госвизита в эту страну был дан старт строительству логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя.

«Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты – Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири», - сказал Токаев.

Также он считает принципиально важным уделять особое внимание цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки.

«В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший. Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. В данном ключе, я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество. Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности», - уверен глава государства.

Говоря о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС, Токаев считает, что нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу, адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.

«Думаю, не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную “бесшовную” среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее», - подчеркнул он.

Что касается концептуальной и идеологической основы Союза, то, как отметил Токаев, нужно учитывать наличие в рамках ЕАЭС Союзного государства в лице Беларуси и России.

«Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства. У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле «Две страны – одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас», - заявил он.

Однако, подчеркнул Токаев, есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

«И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», - сказал он.

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