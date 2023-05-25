Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана из-за предвыборного ролика

Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил адвокат Кылычдароглу Джеляль Кылыч в Twitter.

Причиной судебного иска стала видеозапись, продемонстрированная Эрдоганом на предвыборных дебатах. В ролике утверждается, что курдские боевики якобы заявили о поддержке Кылычдароглу. Адвокат кандидата заявил, что это видео было фейком.

Tarihe kara leke olarak düşecek propaganda



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mitingi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine PKK'lı Murat Karayılan’ın videosunu montajlattı



Montajlanmış videoyu "PKK'lılar CHP'nin şarkısını söylüyor" diye izletti pic.twitter.com/GBXvabi136 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 7, 2023

«Мы подали иск против Эрдогана с требованием возместить моральный ущерб в размере 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.). Эти деньги мы планируем направить на обучение детей, чьи родители погибли от действий террористов», – сообщил адвокат.

В своем посте он назвал Кылычдароглу не кандидатом, а «13-м президентом Турции».

Фейковые видеоролики широко используются во время текущей избирательной кампании в Турции. Другому участнику президентской гонки Мухаррему Инче даже пришлось снять свою кандидатуру, после того как в сети распространились материалы сексуального характера якобы с его участием. Бывший школьный учитель и давний член Республиканской народной партии заявил, что фотографии и видео – подделка, их создали при помощи технологии «дипфейк».

28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов, в который прошли два кандидата: Кылычдароглу и действующий глава государства Эрдоган. В первом туре ни одному из них не удалось преодолеть порог в 50% голосов, которые были необходимы для победы.