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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана из-за предвыборного ролика
Кемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу

CentralAsia (CA) -  Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил адвокат Кылычдароглу Джеляль Кылыч в Twitter.

Причиной судебного иска стала видеозапись, продемонстрированная Эрдоганом на предвыборных дебатах. В ролике утверждается, что курдские боевики якобы заявили о поддержке Кылычдароглу. Адвокат кандидата заявил, что это видео было фейком.

«Мы подали иск против Эрдогана с требованием возместить моральный ущерб в размере 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.). Эти деньги мы планируем направить на обучение детей, чьи родители погибли от действий террористов», – сообщил адвокат.

В своем посте он назвал Кылычдароглу не кандидатом, а «13-м президентом Турции».

Фейковые видеоролики широко используются во время текущей избирательной кампании в Турции. Другому участнику президентской гонки Мухаррему Инче даже пришлось снять свою кандидатуру, после того как в сети распространились материалы сексуального характера якобы с его участием. Бывший школьный учитель и давний член Республиканской народной партии заявил, что фотографии и видео – подделка, их создали при помощи технологии «дипфейк».

28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов, в который прошли два кандидата: Кылычдароглу и действующий глава государства Эрдоган. В первом туре ни одному из них не удалось преодолеть порог в 50% голосов, которые были необходимы для победы.

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