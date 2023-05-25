Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал в суд на Эрдогана из-за предвыборного ролика

- Азия и мир, политика
- 11:08, 25 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал иск против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил адвокат Кылычдароглу Джеляль Кылыч в Twitter.
Причиной судебного иска стала видеозапись, продемонстрированная Эрдоганом на предвыборных дебатах. В ролике утверждается, что курдские боевики якобы заявили о поддержке Кылычдароглу. Адвокат кандидата заявил, что это видео было фейком.
Tarihe kara leke olarak düşecek propaganda— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 7, 2023
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mitingi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' reklam filmine PKK'lı Murat Karayılan’ın videosunu montajlattı
Montajlanmış videoyu "PKK'lılar CHP'nin şarkısını söylüyor" diye izletti pic.twitter.com/GBXvabi136
«Мы подали иск против Эрдогана с требованием возместить моральный ущерб в размере 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.). Эти деньги мы планируем направить на обучение детей, чьи родители погибли от действий террористов», – сообщил адвокат.
В своем посте он назвал Кылычдароглу не кандидатом, а «13-м президентом Турции».
Фейковые видеоролики широко используются во время текущей избирательной кампании в Турции. Другому участнику президентской гонки Мухаррему Инче даже пришлось снять свою кандидатуру, после того как в сети распространились материалы сексуального характера якобы с его участием. Бывший школьный учитель и давний член Республиканской народной партии заявил, что фотографии и видео – подделка, их создали при помощи технологии «дипфейк».
28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов, в который прошли два кандидата: Кылычдароглу и действующий глава государства Эрдоган. В первом туре ни одному из них не удалось преодолеть порог в 50% голосов, которые были необходимы для победы.