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Правительство Казахстана дополнительно выделит $1,4 млн на борьбу с лесными пожарами

CentralAsia (KZ) -  Правительство Казахстана выделит из резерва свыше 623 млн тенге ($1,4 млн) на средства борьбы с лесными пожарами, сообщила пресс-служба премьер-министра республики. Кабмин указывает, что возникновение лесных пожаров на территории страны становится все более значимой проблемой.

На выделенные деньги приобретут вертолеты Ми-8, адаптированные к спасательным миссиям, а также 26 устройств сброса воды на внешней подвеске. «Указанные меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами»,— рассчитывают в правительстве.

Возникновение крупных лесных пожаров на территории Казахстана становится все более актуальной проблемой. Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что только на прошлом заседании кабмин рассматривал готовность к пожароопасному сезону.

В Абайской области продолжают тушить крупный лесной пожар с использованием вертолетов, поезда и автотехники. 600 человек тушат три крупных участка, а общая площадь горения леса уже составляет около 3500 га.

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