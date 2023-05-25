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В Ташкенте произошел пожар при переработке отработанных нефтепродуктов. Видео

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте вспыхнул крупный ночной пожар на территории хозяйствующего субъекта, расположенной в Бектемирском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Согласно данным, инцидент произошел 25 мая около 2:30 на улице Чирчик буйи в махалле «Миришкор». Возгорание случилось из-за разрыва емкости при переработке отработанного масла.

На место выехали восемь пожарно-спасательных бригад. Пожар удалось локализовать в 3:09, а полностью потушить — в 3:16.

«В результате сгорели отработанные нефтепродукты на площади 150 кв.м. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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