Токаев на форуме в Москве: Есть союзное государство России и Белоруссии, а есть Казахстан, Кыргызстан и Армения

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме в Москве, заявил, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) существует союзное государство России и Белоруссии, но также есть и «другой уровень интеграции», представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, сообщает Акорда.

«У нас есть в ЕАЭС союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле «две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — заявил Токаев на заседании Евразийского экономического форума в Москве.

В то же время Токаев отметил, что в ЕАЭС также есть и «другой уровень интеграции», представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. «С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях — это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему», — заключил президент Казахстана.

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