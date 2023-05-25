Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнера» из Бахмута

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CentralAsia (CA) - ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из Бахмута. Об этом сообщил глава и основатель ЧВК Евгений Пригожин в Telegram.

«Мы выводим подразделения из Бахмута. Сегодня 25 мая, 5 утра. До 1 июня перебазируемся в тыловые лагеря, передаем позиции военным — боекомплект, позиции, все, включая сухой паек», — говорит Пригожин.

В телеграм-канале пресс-службы Пригожина опубликовано видео, на котором Пригожин разговаривает с бойцами ЧВК. Они говорят Пригожину, что техника нуждается в ремонте. Пригожин рассказывает бойцам, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».

Пригожин объявил, что бойцы ЧВК взяли город под полный контроль 20 мая. Тогда же он сообщил, что до 25 мая бойцы ЧВК осмотрят Бахмут, создадут там оборонительные линии. После этого город передадут военным, а сами вагнеровцы отправятся «на отдых и переподготовку».

Киев потерю Бахмута не признает. 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в городе и «выполняют важную задачу».

Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову заявил, что ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Бахмут около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные.