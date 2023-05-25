Глава Минобороны России рассказал, кто принимает решения по ядерному оружию в Белоруссии

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия России остается за Москвой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РБК.

Он и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия в спецхранилище на белорусской территории, сообщило военное ведомство Белоруссии. «Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», — сказал Хренин.

Россия оснастила белорусскую армию ракетным комплексом «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400, переоборудовала самолеты Су-25 для возможности применения «авиационных средств поражения в ядерном оснащении», отчитался Хренин. Белорусские военные прошли обучение на полигонах России по обращению с этой техникой.

О размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) сообщил в конце марта президент РФ Владимир Путин. Хранилище для ядерных вооружений будет построено к 1 июля. В Минобороны РФ объясняли размещение ТЯО в Белоруссии отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО.