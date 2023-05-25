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Советник Зеленского заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai заявил, что украинское контрнаступление уже несколько дней как началось.

«Контрнаступление продолжается уже несколько дней, это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались.

Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы будем использовать оружие, которое вы нам предоставили, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым», - сказал он.

Подоляк добавил, что Украина имеет ракеты большой дальности Storm Shadow, танки «Леопард», противоракетные комплексы, которые предоставили Франция и Италия, а истребители F-16 позволят закрыть воздушное пространство.

Позже советник Зеленского добавил, что контрнаступление не является мероприятием, которое может начаться в «конкретном часу конкретного дня».

«Еще раз о контрнаступлении, без лишних вопросов: Это не какой-то «один ивент», который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника - это также контрнаступление», - сказал он.

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