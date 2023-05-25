Кремль прокомментировал высказывание Токаева о Союзном государстве России и Белоруссии

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство России и Белоруссии — более продвинутая форма интеграции, нежели ЕАЭС. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о беспрецедентном уровне кооперации Москвы и Минска, передает «КоммерсантЪ».

«Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАЗЭС», - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что существование Союзного государства внутри ЕАЭС — уникальная мировая ситуация, которая непременно должна приниматься во внимание.

Накануне, 24 мая, в ходе заседания Евразийского форума глава Казахстана подчеркнул, что в мировой политической конфигурации создан уникальный феномен по формуле «две страны—одно государство» — Союзное государство России и Белоруссии с «единым союзным правительством, с единым союзным парламентом». Президент Казахстана отметил, что Белоруссии и России «даже ядерное оружие одно на двоих сейчас».

В то же время Токаев отметил, что в ЕАЭС также есть и «другой уровень интеграции», представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. «С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях — это вопрос концептуальный. Я думаю, нам нужно обсудить данную проблему», — заключил президент Казахстана.