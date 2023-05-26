Саудовская Аравия и Монголия подписали Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях

CentralAsia (MNG) - Меморандум о взаимопонимании был подписан в Эр-Рияде министром иностранных дел принцем Фейсалом бин Фарханом с саудовской стороны и с монгольской стороны министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Меморандум о взаимопонимании связан с укреплением сотрудничества и дружбы между двумя странами и поддержкой развития отношений и совместной координации на всех уровнях, касающихся двусторонних отношений и международных вопросов, представляющих интерес.

В ходе встречи министры рассмотрели двусторонние отношения между двумя странами, а также обсудили региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и усилия двух стран в этом отношении.

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