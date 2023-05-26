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Обменялись мнениями об увеличении числа рейсов между Монголией и РФ

CentralAsia (MNG) -  В рамках «Года посещения Монголии» министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Монголии Евсикова А.Н. и обменялись мнениями об увеличении количества прямых рейсов между Монголией и Россией.

На встрече были подчеркнуты возможности сотрудничества по активизации работы по привлечению туристов из центральной части России, помимо приграничных регионов.

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