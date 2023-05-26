Монголия примет COP17 по опустыниванию в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Монголия примет у себя 17-ю Конференцию сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в 2026 году, сообщило в понедельник министерство окружающей среды и туризма страны.

Конвенция вступила в силу в 1996 г., став первой и пока единственной юридически обязывающей международной основой для решения проблемы опустынивания, что является приоритетом в борьбе с изменением климата.

Конференция Сторон (КС) является высшим директивным органом КБОООН; помимо надзора за выполнением Конвенции, он также является платформой для обмена информацией.

Проведение COP17 предоставит Монголии возможность повысить осведомленность международного сообщества о взаимосвязи между опустыниванием и поставками сырья, необходимого для энергетического перехода.

Опустынивание уже является одной из самых больших проблем Монголии. С 2021 года это также является одним из приоритетов правительства Монголии во главе с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайном.

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