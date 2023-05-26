Второй тур президентских выборов в Турции. Явка на избирательные участки за рубежом стала рекордной

CentralAsia (CA) - Граждане Турции, проживающие за границей, приняли активное участие во втором туре президентских выборов, пишет Euronews.

Во втором туре за рубежом проголосовали 1 млн 895 тыс. 430 человек. В целом явка стала рекордной и составила 55%. По словам экспертов, голоса этих граждан могут стать ключевым фактором в определении победителя.

На пост главы государства претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдороглу.

В первом туре за Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей. Кылычдороглу поддержали 44,9%.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции состоится в воскресенье 28 мая.