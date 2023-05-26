Завершился второй этап Азиатской олимпиады по физике

CentralAsia (MNG) - Продолжается XXIII Азиатская олимпиада по физике в столице Монголии. 25 мая прошел второй этап олимпиады, в котором участвовали 195 учащихся.

Участники должны были решить 2 задачи в течение 5 часов, а приборы, необходимые для решения задач были изготовленны по заказу Монголии в Тайване.

Во время решения тестовых задач участники должны выполнить высокоточные измерения, изучить структуру, выдвинуть гипотезу и экспериментально доказать гипотезу.

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