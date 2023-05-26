Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения
- Азия и мир, политика
- 10:34, 26 мая 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - США вместе с союзниками предоставили Киеву военную помощь на $65 млрд, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины. Трансляция мероприятия шла в Twitter американского Минобороны.
«[Президент России Владимир] Путин надеялся, что наша решимость исчезнет. Он делал ставку на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся такими же едиными, как и прежде», — сказал Остин.
Глава Пентагона отметил, что с момента прошлого заседания контактной группы, которое прошло в апреле, США выделили Украине дополнительную помощь на $1,8 млрд. В пакет среди прочего вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением.
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