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Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США вместе с союзниками предоставили Киеву военную помощь на $65 млрд, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины. Трансляция мероприятия шла в Twitter американского Минобороны.

«[Президент России Владимир] Путин надеялся, что наша решимость исчезнет. Он делал ставку на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся такими же едиными, как и прежде», — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что с момента прошлого заседания контактной группы, которое прошло в апреле, США выделили Украине дополнительную помощь на $1,8 млрд. В пакет среди прочего вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерным наведением.

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