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Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в союзные государства, - Акорда о выступлении Токаева в Москве
Продолжение: Кремль прокомментировал высказывание Токаева о Союзном государстве России и БелоруссииПредыстория: Токаев на форуме в Москве: Есть союзное государство России и Белоруссии, а есть Казахстан, Кыргызстан и Армения

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай прокомментировал заявления Касым-Жомарта Токаева на II Евразийском экономическом форуме в Москве.

Он отметил, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации.

«Как подчеркнул президент, экономическая интеграция – это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС», – пояснил Руслан Желдибай в Facebook.

Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции.

«Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идёт об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», – заключил пресс-секретарь Токаева.

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