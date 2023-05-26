Торговый оборот Монголии в этом году вырос на 50%

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление (НСУ) предоставило следующую статистическую информацию о первых четырех месяцах.

Общие доходы и помощь государственного бюджета по состоянию на апрель по предварительным данным достигли 7,1 трлн тугриков.

По словам главы НСУ Д. Баасана, это увеличение на 1,8 трлн тугриков или 34,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако сальдированный доход достиг 6,7 трлн тугриков, увеличившись на 39,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие расходы единого государственного бюджета и общая сумма возвратных чистых кредитов составили 5,6 трлн тугриков, а сальдо показало прибыль в размере 1,1 трлн тугриков.

За первые четыре месяца текущего года Монголия вела торговлю со 134 странами, а внешнеторговый оборот составил 7,7 млрд долларов США, из которых 5,1 млрд долларов США было экспортировано и 2,7 млрд долларов США импортировано.

Общий товарооборот увеличился на 50 процентов, экспорт на 81,8 процента, а импорт на 310,5 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако в апреле этого года экспорт сократился на 199 млн долларов США, а импорт на 20,2 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем.

Внешнеторговый баланс за первые четыре месяца показал положительное сальдо в размере 2,4 млрд долларов США, увеличившись в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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