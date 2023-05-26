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Каким регионам Казахстана грозит засуха в июне?
16 августа 2022 года. Высохший берег канала к юго-востоку от иракского города Насирия
16 августа 2022 года. Высохший берег канала к юго-востоку от иракского города Насирия
// Asaad Niazi/AFP/Getty Images

CentralAsia (KZ) -  По предварительному прогнозу "Казгидромета", в июне на большей части Казахстана ожидаются нормальные условия увлажнения.

«Умеренная засуха ожидается в Айтекебийском районе Актюбинской области, в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области, а также в Кармакшинском районе Кызылординской области», – предупредили синоптики.

Как добавили в гидрометцентре, с нарастанием летней жары дефицит влаги будет распространяться.

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