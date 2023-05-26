Полиция Алматы сообщила о якобы заложенных взрывных устройствах в восьми школах

- Казахстан, происшествия
- 12:00, 26 мая 2023
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- Обновлено: 12:07, 26 мая 2023
CentralAsia (KZ) - В полицию Алматы поступила информация о «минировании» восьми школ города, сообщила официальный представитель городского ДП Салтанат Азирбек, передает Informburo.kz
Сообщение от неизвестного о «минировании» алматинских школ стали поступать утром 26 мая. По всем указанным адресам были направлены группы реагирования для проверки информации.
«В настоящее время оперативные и экстренные службы города работают по проверке ряда общеобразовательных заведений, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр сапёрными подразделениями проводится без осуществления эвакуации», – сказала Салтанат Азирбек.
В полиции попросили жителей города отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения.
В соцсетях распространяется информация, что полиция оцепила школы №61 и №83, однако Салтанат Азирбек не уточнила номера всех школ, где идёт проверка.