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Полиция Алматы сообщила о якобы заложенных взрывных устройствах в восьми школах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В полицию Алматы поступила информация о «минировании» восьми школ города, сообщила официальный представитель городского ДП Салтанат Азирбек, передает Informburo.kz

Сообщение от неизвестного о «минировании» алматинских школ стали поступать утром 26 мая. По всем указанным адресам были направлены группы реагирования для проверки информации.

«В настоящее время оперативные и экстренные службы города работают по проверке ряда общеобразовательных заведений, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр сапёрными подразделениями проводится без осуществления эвакуации», – сказала Салтанат Азирбек.

В полиции попросили жителей города отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не распространять недостоверные сведения.

В соцсетях распространяется информация, что полиция оцепила школы №61 и №83, однако Салтанат Азирбек не уточнила номера всех школ, где идёт проверка.

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