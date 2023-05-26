Кадыров рассказал, сколько чеченцев участвуют в военных действиях в Украине

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий в Украине в зону боевых действий было направлено более 26 тыс. человек из Чечни; из них около 12 тыс. — это добровольцы, которые прошли подготовку на базе Университета спецназа в Гудермесе, написал в своем Telegram глава республики Рамзан Кадыров. Сейчас в зоне военных действий находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни.

На прошлой неделе Кадыров сообщил президенту Владимиру Путину, что каждую неделю с тренировочной базы университета на линию боевого соприкосновения отправляются по 200 обученных и укомплектованных добровольцев.

Кадыров заявил, что при поддержке фонда им. Ахмата Кадырова Чечня передала на нужды военной операции более 1 тыс. единиц спецтехники, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, систем обнаружения и подавления дронов, более 50 тыс. комплектов современной экипировки, 28,6 тыс. средств связи.

По словам Кадырова, жители территорий Донбасса, перешедших под контроль России, получили от Чечни более 22 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе машины скорой помощи, медицинское оборудование, продукты, лекарства, стройматериалы, предметы первой необходимости.

Кадыров добавил, что в Чечне формируются два полка по линии Минобороны РФ, туда отобрали 2,4 тыс. человек.