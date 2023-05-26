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В Казахстане в выходные ожидается жара до +38 градусов

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 27-29 мая пройдут дожди с грозами, но вместе с тем повысится температура воздуха: на юге и западе страны будет до +38 °С, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть республики будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми пройдут дожди с грозами, на востоке и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, лишь на северо-западе и юге республики – погода без осадков. Также по республике сохранятся усиление ветра, на западе, юге республики – пыльная буря», - сообщили синоптики.

В стране ожидается повышение температуры воздуха: в западных регионах до +32…+37 °С, на северо-западе до +30…+35 °С, на севере до +20…+30 °С, в центре до +20…+28 °С, на юге до +30…+38 °С, на востоке основной фон +23…+28 °С. только на юго-востоке республики температура понизится до +20…+25 °С, в горных районах +10…+15 °С.

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