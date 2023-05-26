В России может начаться дефицит бензина. Что власти будут с этим делать? - СМИ

CentralAsia (CA) - Правительство может запретить экспортировать бензин из России. Это нужно, чтобы предотвратить дефицит топлива в стране, пишет Reuters.

На этом фоне продажи российского бензина за рубеж рекордно выросли. Вместе с этим топливо дорожает на отечественной бирже. Правительство уверено, что это не приведет к росту цен на заправках, но эксперты с этим не согласны.

Postnews.ru разбирался, каковы объемы экспорта бензина из РФ, может ли в стране наступить дефицит топлива и что будет, если власти запретят продавать его за границу.

Текучка топлива

В январе 2023 года экспорт российского бензина стал рекордным. По данным аналитиков Kpler, тогда Россия поставляла 205,5 тыс. б/с (баррелей в сутки) бензина. Это почти вдвое выше средних показателей за 2022 год: 105 тыс. б/с. При этом доля российского бензина, который отправляется на экспорт, традиционно невелика. Например, в 2021 году за рубеж продали только 10% от всего произведенного в стране бензина. Правда, эксперты утверждают, что теперь в стране остается только 80% топлива.

Начиная с декабря 2022 года объем поставок бензина из России морем резко увеличился. Он вдвое превысил показатели предыдущего месяца и оказался на 50% больше, чем в декабре 2021-го. Правда, после январских пиков экспорт стал постепенно снижаться: до 199,8 тыс. б/с в феврале и 182 тыс. б/с в марте. Тем не менее объемы поставок все еще остались выше, чем в 2022 году.

В прошлом главным покупателем российских нефтепродуктов была Европа, а бензина — страны ближнего зарубежья. Из-за потолка цен России пришлось перенаправить поставки в дружественные и нейтральные страны. Теперь главными покупателями российского бензина стали Нигерия, ОАЭ, Мальта, Ливия и Греция. При этом в Kpler отмечают, что больше трети российского бензина в марте продавалось «в неизвестном направлении».

В апреле «Коммерсант» сообщал, что с начала года экспорт бензина из РФ вырос почти на 40%. Собеседники издания считают, что это произошло потому, что торговать этим топливом стало выгоднее. Кроме того, у нефтепереработчиков скопилось много бензина, который надо было сбыть.

Последняя капля

Внешняя торговля стала более выгодной для производителей бензина из-за изменений демпферного механизма, который работает в РФ с 2019 года. С его помощью власти стимулируют продавцов бензина продавать топливо в России, а не везти за рубеж. По демпферному механизму государство покрывает нефтепереработчикам разницу между внутренними и экспортными ценами на бензин, если последние выше. В обратной ситуации деньги в бюджет уплачивают производители. Благодаря этому бензина в России остается много, и его стоимость для россиян не растет вместе с мировыми ценами.

Однако в 2023 году размер выплат по демпферу стал сокращаться. Дело в том, что он зависит от цен на нефть, а в апреле власти стали рассчитывать их иначе. Из-за новой системы выплаты по демпферному механизму стали меньше. Более того, Минфин планирует с июля сократить их еще в два раза. В ведомстве недовольны тем, что нефтепереработчики получают большую маржу только за счет господдержки.

Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. руб. на тонну, раньше была меньше 2 тыс. за тонну. Если посмотреть, откуда она берется — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим. 一 Антон Силуанов, министр финансов РФ

На этом фоне биржевые цены на бензин пошли вверх. Стоимость Аи-95 уже превысила 60 тыс. руб. за тонну, а Аи-92 — 53 тыс. руб. Это максимальные показатели с февраля 2022 года. Поднимая цены, производители бензина готовятся к тому, что выплат от государства станет меньше. Из-за этого нефтепереработка рискует стать менее рентабельной. На рост цен влияет и сезонность: бензин традиционно немного дорожает весной. Все потому, что обычно именно в это время НПЗ ремонтируют и выпускают меньше топлива.

Сокращение выплат по демпферу может подтолкнуть производителей направлять больше бензина на продажу за рубежом. Так они смогут компенсировать грядущие потери. В противном случае им пришлось бы сокращать объемы переработки, чтобы не продавать бензин в убыток. Однако из-за роста экспорта бензина в стране может остаться гораздо меньше топлива для рядовых автомобилистов, а это уже грозит рынку дефицитом.

Экстренная дозаправка

В Минэнерго утверждают, что рост биржевых цен на бензин незначительно повлияет на стоимость топлива на АЗС. Тем не менее в ведомстве рекомендуют производителям продавать на бирже больше бензина, особенно Аи-95.

Тем не менее эксперты считают, что цены на АЗС тоже могут ощутимо вырасти. Расходы владельцев заправок увеличатся из-за роста оптовых цен. Чтобы компенсировать дополнительные затраты, им придется поднимать цены у себя, рассуждают специалисты. Правда, делать это неограниченно АЗС не могут, потому что за ценами на бензин пристально следят власти.

Тем временем, по сведениям Reuters, в правительстве уже обсуждают запрет на экспорт нефти. Он может быть нужен для того, чтобы не допустить дефицита топлива в стране. Источники издания рассказывают, что власти могут поднять обязательные объемы продаж российского бензина на бирже. Это поможет не пустить значительную часть топлива за рубеж. В ФАС уже заявили, что подобные решения должно принимать Минэнерго. Тем не менее служба поддержит такой шаг, если министерство на него пойдет.

Теоретически запрет экспорта бензина может снизить доходы нефтяных компаний и бюджета страны. В таком случае пятую часть бензина придется сбывать на внутреннем рынке на невыгодных условиях. Однако эти потери для государства могут быть не так уж и велики. Традиционно от торговли нефтепродуктами Россия получает значительно меньше, чем от продажи самой нефти. При этом сокращение демпферных выплат позволит бюджету сэкономить 30 млрд руб. в месяц или 360 млрд руб. в год.