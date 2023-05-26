В Южной Корее в самолете во время полета открылась дверь – 9 пассажиров в больнице из-за шока. Видео

CentralAsia (CA) - Дверь самолета авиакомпании Asiana Airlines открылась во время полета — в момент ЧП на борту находились 194 человека. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные лица.

Как отмечается в материале, после вылета с острова Чеджу самолет направлялся в Тэгу (Южная Корея), в 237 км к юго-востоку от Сеула, когда в 12:45 (по местному времени) перед посадкой внезапно открылась дверь. Вскоре самолет успешно приземлился с открытой дверью. После этого полиция задержала 30-летнего пассажира. Его подозревают в попытке взломать дверь во время подготовки судна к посадке.

Никто не пострадал во время инцидента, но 9 человек пришлось госпитализировать — у них начались проблемы с дыханием на фоне шока.

Среди пассажиров были 48 спортсменов начальной и средней школы.