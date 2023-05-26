В Узбекистане опровергли сообщение об утечке газа из трубопровода в Китай

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CentralAsia (UZ) - В Министерстве энергетики Узбекистана опровергли информацию об утечке газа из трубопровода в Китай, о которой ранее сообщило издание Turkmen.News.

По данным издания, в ночь на 17 мая специалисты китайской компании CNPC обнаружили серу в товарном газе на границе Туркменистана с Узбекистаном. Выяснилось, что из-за поломки очистных установок на месторождении «Галкыныш» туркменская сторона закачивает в газопровод и отправляет в Китай газ без очистки от серы, которая повреждает трубы. По словам источника Turkmen.News, в результате на протяжении четырех дней на узбекском участке газопровода протяженностью 80 км фиксировались утечки.

«Транзит с нашей стороны осуществляется по графику. Все показатели регулярно проверяются. Никаких отклонений нет. В наших системах нет упомянутой утечки. Все системы работают», — заявили в Минэнерго Узбекистана изданию «Газета.uz».

Туркменский газ поступает в КНР по газопроводу «Центральная Азия – Китай», который был официально открыт 14 декабря 2009 года. Межгосударственная магистраль проходит по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана (всего более 1900 км) и Китая (4500 км). Поступающий из Центральной Азии газ подается населению 22 провинций и автономных районов КНР.