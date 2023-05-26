экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Кремль прокомментировал начало перемещения ядерного оружия в Белоруссию
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Россия начала перемещать нестратегическое ядерное оружие в Белоруссию, - Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Белоруссия находятся во враждебном окружении, поэтому они будут развивать военное сотрудничество. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, начала ли Россия перемещать свое ядерное оружие в Белоруссию, передает «КоммерсантЪ».

«Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными проявлениями со стороны соседних для нее государств. Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии. Мы слышали также официальные заявления, в которых декларируются намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. И все это, конечно, позволяет нам сделать вывод, что Белоруссия находится, да, собственно, как и мы с вами, в весьма и весьма враждебном окружении»,— пояснил Песков в ходе конференц-колла.

Он уточнил, что РФ и Белоруссия на фоне происходящих событий будут активно наращивать взаимодействие в военной сфере. На уточняющий вопрос журналистов представитель Кремля ответил: «Я сказал то, что сказал».

Накануне, 25 мая, белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия начала перемещение нестратегического ядерного оружия к подготовленным местам хранения на территории страны. Он рассказал, что перемещение боеприпасов в Белоруссию уже началось. Где именно они будут размещены, Лукашенко не уточнил.

Владимир Путин сообщил о решении разместить нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии 25 марта. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания такого оружия в спецхранилищах на белорусской территории.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com