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Порошенко назвал три сценария завершения конфликта на Украине
// УНИАН

CentralAsia (CA) -  Украина настроена «выиграть войну и не проиграть мир», страна верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и Евросоюз, что будет означать демократическое развитие, реформы, инвестиции и восстановление государства после боевых действий. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко на Киевском форуме безопасности, передает РБК.

Второй сценарий предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, но «что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума». При таком сценарии Украина будет в лучшем случае получать вооружение для продолжения боевых действий, считает политик, а ее положение будет сравнимо с Израилем.

«Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену. Только Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира, — пояснил Порошенко. — Цена и жертвы будут другими. Поэтому никакие гарантии безопасности не могут сейчас нами рассматриваться как проукраинский сценарий».

Есть и третий вариант, продолжил он. При таком развитии событий Украина станет похожа на Афганистан без членства в альянсе, в ней появится диктатура без поставок западного вооружения, гарантий безопасности.

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