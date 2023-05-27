В Минске 30 мая пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ

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- 9:58, 27 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В Исполнительном комитете СНГ в Минске 30 мая состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
Как сообщили в исполнительном комитете, в заседании примет участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Постпреды намерены обсудить ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств СНГ, которое намечено на 8 июня в Сочи. В проекте повестки дня встречи 15 пунктов. Члены СГП обменяются мнениями по теме экономического взаимодействия в Содружестве, рассмотрят проекты Концепции развития промышленной кооперации и Комплекса мер по ее реализации до 2030 года, подпишут соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки и по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке, примут решение об учреждении Спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья, утвердят список молодежных столиц СНГ на ближайшие три года.
Кроме того, постоянные полномочные представители рассмотрят предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут осенью в Бишкеке.