В двух регионах Казахстана планируют ввести ограничения из-за вспышки бруцеллеза

CentralAsia (KZ) - В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях Казахстана могут ввести ограничительные меры из-за случаев заражения бруцеллезом домашнего скота, передает Tengrinews.kz.

На основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Атбасарского района от 19 мая 2023 года аким Мариновского сельского округа Акмолинской области решил установить ограничительные мероприятия на территории села Мариновка Мариновского сельского округа Атбасарского района и его установленных границ в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота.

Публичное обсуждение проекта продлится до 9 июня.

Также на основании представления главного государственного и ветеринарно-санитарного инспектора Аккайынского района от 25 мая 2023 года аким Токушинского сельского округа решил установить ветеринарный режим с введением ограничительных мероприятий по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории села Камышлово Аккайынского района Северо-Казахстанской области.

Публичное обсуждение проекта продлится до 31 мая.

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