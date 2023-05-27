экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В двух регионах Казахстана планируют ввести ограничения из-за вспышки бруцеллеза

CentralAsia (KZ) -  В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях Казахстана могут ввести ограничительные меры из-за случаев заражения бруцеллезом домашнего скота, передает Tengrinews.kz.

На основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Атбасарского района от 19 мая 2023 года аким Мариновского сельского округа Акмолинской области решил установить ограничительные мероприятия на территории села Мариновка Мариновского сельского округа Атбасарского района и его установленных границ в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота.

Публичное обсуждение проекта продлится до 9 июня.

Также на основании представления главного государственного и ветеринарно-санитарного инспектора Аккайынского района от 25 мая 2023 года аким Токушинского сельского округа решил установить ветеринарный режим с введением ограничительных мероприятий по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории села Камышлово Аккайынского района Северо-Казахстанской области.

Публичное обсуждение проекта продлится до 31 мая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com