В Молдове продлили режим ЧП из-за рисков в связи с ситуацией на Украине

CentralAsia (CA) - Парламент Молдовы продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней из-за угроз безопасности страны на фоне ситуации на Украине. Такое постановление было принято в пятницу на заседании, сообщает ТАСС.

«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова: <...> продлить на 60-дневный срок с 4 июня 2023 года», - говорится в постановлении.

Оно было утверждено 58 голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности из 101 члена парламента, оппозиция голосовала против, констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Выступивший перед депутатами премьер-министр республики Дорин Речан объяснил необходимость чрезвычайных мер конфликтом на Украине, нестабильностью в энергетике, а также обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии.

Речан пообещал, что в июне правительство предложит поправки в закон, позволяющие не продлевать режим ЧП, а вводить его через механизм «чрезвычайного ордонанса» по примеру Румынии.

Представители оппозиции обвинили правящую партию в использовании чрезвычайных мер для принятия непопулярных решений и борьбы с политическими оппонентами. Они обратили внимание, что первые лица страны регулярно опровергают риски вооруженного конфликта в Молдавии.

Республика живет в режиме ЧП с октября 2021 года. Сначала он был введен на фоне переговоров с «Газпромом» и угрозы прекращения поставок газа в страну, затем причиной была названа ситуация на Украине.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты требуют отставки президента и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В этом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.

Ранее президент страны Майя Санду заявила об угрозе государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов, выступающих против правительства. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии «Шор».