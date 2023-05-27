В МИД Туркменистана прошла встреча с главой миссии ООН по Афганистану Розой Отунбаевой

CentralAsia (TM) - Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев 25 мая провёл переговоры с главой миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Розой Отунбаевой, которая прибыла с рабочим визитом в Ашхабад для участия во встрече Специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

Как сообщила пресс-служба МИД Туркменистана, стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности. Как отметил Хаджиев, Туркменистан крайне заинтересован в безопасности и стабильности соседней страны, а также её социально-экономическом развитии. В этом контексте было акцентировано внимание на том, что важно широкое взаимодействие между странами и ООН по вопросам Афганистана, прежде всего, поддерживание тесного взаимодействия с UNAMA.

Было подчёркнуто, что Туркменистан является одним из государств Центральной Азии, который следуя своему статусу постоянного нейтралитета, проводит активную деятельность в контексте международных усилий по стабилизации политической и социально-экономической ситуации в Афганистане.

Туркменистан регулярно направляет в Афганистан гуманитарные грузы, строятся социальные объекты, оказывается медицинская помощь населению. Также было отмечено, что Туркменистан содействует экономическому восстановлению соседней страны через реализацию таких проектов, как строительство газопровода ТАПИ, строительство линии электропередачи ТАП, ремонт железных дорог, строительство новых путей и др.

Стороны выразили заинтересованность в широком международном сотрудничестве в контексте дальнейшего тесного взаимодействия в осуществлении совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в мирохозяйственные связи.