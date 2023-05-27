Представители МИД Туркменистана и Евросоюза обсудили ситуацию в Афганистане

- Туркменистан, политика
- 11:22, 27 мая 2023
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CentralAsia (TM) - Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев 26 мая встретился со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала и специальным представителем ЕС по Афганистану Томасом Никлассоном, которые прибыли в Ашхабад для участия во встрече Специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».
Как сообщила пресс-служба МИД Туркменистана, состоялся обмен мнениями по актуальной повестке партнёрства и перспективам дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.
В качестве приоритетных направлений были обозначены сотрудничество по вопросам региональной безопасности и развития, экологическая проблематика и вопросы изменения климата, охраны окружающей среды, «зелёных» и цифровых преобразований, взаимодействия в сфере энергетики и транспортно-логистической отрасли.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в Афганистане, также обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством и поддержанием широкого диалога по афганской проблематике.
Стороны обсудили повестку дня заседания Специальных представителей стран Центральной Азии и Европейского Союза, который состоится 26 мая в Ашхабаде.
Кроме того, были обсуждены предстоящие крупные мероприятия в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».