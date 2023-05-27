ВОЗ призывает правительства прекратить субсидирование угрожающих жизни табачных культур

CentralAsia (CA) - Во Всемирный день без табака Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает правительства прекратить субсидирование выращивания табака и поддержать выращивание более устойчивых сельскохозяйственных культур, которые могли бы прокормить миллионы людей.

«Табак является причиной восьми миллионов смертей в год, однако правительства во всем мире тратят миллионы средств на поддержку табачных ферм. Выбирая выращивание продовольственных культур вместо табака, мы уделяем приоритетное внимание здоровью, сохраняем экосистемы и укрепляем продовольственную безопасность для всех», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Более 300 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Между тем свыше трех миллионов гектаров земли более чем в 120 странах используются для выращивания смертельно опасного табака, причем даже в странах, где люди голодают.

В новом докладе ВОЗ «Выращивать продовольственные культуры, а не табак» особое внимание уделяется вредным последствиям табаководства и преимуществам перехода на более устойчивые продовольственные сельскохозяйственные культуры для фермеров, общин, экономики, окружающей среды и мира в целом. В докладе также разоблачается табачная промышленность за то, что она втягивает фермеров в порочный круг задолженности, пропагандируя выращивание табака посредством преувеличения его экономических выгод и лоббистской деятельности через подставные фермерские организации.

Выращивание табака вызывает болезни у самих фермеров, и, по оценкам, более одного миллиона детей работают на табачных плантациях, лишаясь возможности получить образование.

«Табак представляет собой серьезную угрозу не только для продовольственной безопасности, но и для здоровья в целом, включая здоровье фермеров, выращивающих табак. Фермеры подвергаются воздействию химических пестицидов, табачного дыма и такого количества никотина, которое содержится в 50 сигаретах, что приводит к таким недугам, как хронические болезни легких и отравление никотином», - заявил Рюдигер Креч, директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья.

Табаководство является глобальной проблемой. До сих пор основное внимание уделялось Азии и Южной Америке, но последние данные показывают, что табачные компании расширяют свою деятельность в Африке. С 2005 г. площадь земель, занятых под выращивание табака в Африке, увеличилась почти на 20%.

ВОЗ, Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа поддерживают инициативу «Фермы без табака», в рамках которой более чем 5000 фермерам в Кении и Замбии будет оказана помощь в выращивании устойчивых продовольственных сельскохозяйственных культур вместо табака.