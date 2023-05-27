В столице Сербии десятки тысяч людей вышли на митинг в поддержку президента, - СМИ

CentralAsia (CA) - Десятки тысяч людей собрались в пятницу в столице Сербии на крупный митинг в поддержку президента Александра Вучича, которому грозит бунт против его авторитарного правления на фоне кризиса, вызванного двумя массовыми расстрелами. Об этом передает AP.

Обращаясь к собравшимся, Вучич раскритиковал оппозицию за то, что она добивается его отставки за неправильное обращение в кризисное время и создание разногласий внутри страны. В результате двух перестрелок в начале мая погибли 18 человек. Ссылаясь на массовые антиправительственные протесты, прошедшие в последние недели, Вучич обвинил оппозиционных политиков в «попытке злоупотребить трагедией».

Вучич подтвердил, что в субботу он уйдет с поста лидера своей Сербской прогрессивной партии, и объявил о планах сформировать новое общенациональное движение, в которое должны войти политики, видные интеллектуалы, художники и другие.

Митинг в пятницу был омрачен новым кризисом в бывшем сербском крае Косово, где в пятницу произошли столкновения этнических сербов с косовской полицией, и Вучич приказал привести сербские войска в «повышенное состояние боевой готовности». Вучич также сообщил, что отдал приказ о «срочном» переброске сербских войск к границе с Косово, провозгласившим независимость в 2008 году.

В ответ на призыв Вучича к тому, что он назвал «крупнейшим митингом в истории Сербии», его сторонники, многие из которых были одеты в одинаковые футболки с его портретом, прибыли в Белград на автобусах со всей балканской страны, а также из соседних Косово и Боснии. Организаторы заявили, что «сотни тысяч» участников собрались перед Национальным собранием Сербии.

Тем, кто работает в государственных фирмах и учреждениях, было приказано взять выходной для участия в митинге перед зданием парламента. Некоторые сказали, что их предупредили, что они могут потерять работу, если не появятся в автобусах, которые начали прибывать за несколько часов до начала собрания. Сербские официальные лица заявили, что митинг способствует «единству и надежде» Сербии.

На трех крупных антиправительственных акциях протеста, состоявшихся ранее в этом месяце в столице, демонстранты требовали отставки Вучича, а также отставки двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности. Они также потребовали отзыва лицензий на вещание у двух поддерживающих Вучича телевизионных станций, которые пропагандируют насилие и часто принимают у себя осужденных военных преступников и других криминальных деятелей.

Протестующие оппозиции обвиняют Вучича в создании атмосферы безнадежности и раскола в стране, что, по их словам, косвенно привело к массовым расстрелам 3 и 4 мая, в результате которых 18 человек были убиты и 20 ранены, многие из них — школьники, расстрелянные 13-м огнестрельным оружием. годовалая одноклассница. Вучич категорически отрицает какую-либо ответственность за стрельбу, называя организаторов протестов оппозиции «стервятниками» и «гиенами», которые хотят использовать трагедии, чтобы попытаться прийти к власти силой и без выборов.

Аналитики считают, что, организовав массовый митинг, Вучич, более десяти лет правящий страной и крепко держащий власть, пытается затмить протесты оппозиции количеством участников. «Впервые у Вучича возникла проблема, — сказал политолог Зоран Гаврилович. «Его проблема не столько в оппозиции, сколько в проснувшемся сербском обществе».