В Украине предложили переименовать Грузию в Сакартвело, а грузин - в картвелов

Тбилиси

CentralAsia (CA) - В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об использовании в Украине исторического названия Грузии — Сакартвело, сообщает Страна.ua.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента 26 мая.

«Ввести использование в Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузия. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть – картвелами», – говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке сказано, что уже почти 15 лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия Грузия, которое считается русифицированным, а само наименование – российским. Поэтому грузины просят использовать историческое название их страны – Сакартвело.

«Стоит отметить, что название Грузия используют в мире около 20 стран, в том числе Украина. Большинство из этих стран постсоветского пространства или те, которые испытывали значительное советское влияние. Грузией это государство именуют в России, Грузия – это имперское название, а тот же перевод Georgia – результат перевода с русского», – говорится в пояснительной записке.

От названия Грузия в официальных документах уже отказались Литва, Израиль, Южная Корея, Япония, пояснили инициаторы постановления.

«Большинство из них стали использовать латинское название Georgia, но стоит отметить, что единственная из этого перечня стран, Литовская Республика, член Европейского Союза и НАТО, с 2021 года как раз использует название Сакартвело», – говорится в пояснительной записке.

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