Президент Грузии выступила за введение ограничений для тех, кто приехал из России

CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении, посвященном Дню независимости, раскритиковала правительство за его политику в отношении граждан РФ, приехавших в страну. Об этом пишет Meduza.

Зурабишвили, в частности, подчеркнула, что независимость означает защиту граждан со стороны государства, а основы государственности предполагают, что страна управляется по правилам и законам, действие которых распространяется на всех.

«Непонятно, почему не было принято никаких мер и разработано правил для массово прибывших из России и их деятельности, особенно в таких областях, как здравоохранение и образование», - заявила президент Грузии, добавив, что россиянам сейчас также можно «покупать недвижимость и не платить налоги».

Зурабишвили отметила вековые традиции гостеприимства и толерантности в Грузии, однако напомнила, что власти РФ под предлогом защиты русскоязычного населения нападали на соседние страны.

Президент Грузии также вновь заявила, что выступает против возобновления прямого авиасообщения с Москвой.

Назвав в целом внешнюю политику грузинского правительства непонятной, президент отметила, что, по ее мнению, Грузия все больше отдаляется от Европы и может оказаться в изоляции.

Грузия — парламентская республика. Полномочия президента в ней существенно ограничены.

Гражданам России для поездок в Грузию не нужно оформлять визы. Это одна из причин, по которой Грузия стала одной из стран, куда после начала российского вторжения в Украину стали уезжать россияне.

В ноябре 2022 года президент Грузии говорила, что за полтора месяца мобилизации, объявленной в России, в страну приехали более 700 тысяч россиян, из них 100 тысяч остались в Грузии. В речи в честь Дня независимости Зурабишвили упомянула «80 тысяч мигрантов», живущих в Грузии.