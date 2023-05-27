ЧМ по футболу U-20. Узбекистан победил Гватемалу и вышел в 1/8 финала

CentralAsia (UZ) - Футболисты молодёжной сборной Узбекистана в третьем матче чемпионата мира U−20 одержали победу над Гватемалой и вышли в 1/8 финала турнира, пишет Gazeta.uz.

Молодёжная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет победила в третьем матче чемпионата мира U-20 в Аргентине. Матч, прошедший в ночь на 27 мая в Сантьяго-дель-Эстеро против Гватемалы, завершился со счётом 2:0.

Главный тренер национальной команды Равшан Хайдаров после ничьи с Новой Зеландией (2:2) изменил схему и выпустил трёх центральных защитников (3−4−3), включая Абубакира Ашурова. Навставник также произвёл несколько замен — после ошибок в прошлом матче вратарь Отабек Боймуродов уступил своё место Асрору Кенжаеву, с первых минут вышел нападающий Шахзоджон Нематжонов вместо Пулатхужа Холдорхонова, в центре полузащиты вышел Шерзод Эсанов вместо Диёрбека Ортикбоева.

Шахзоджон Нематжонов оформил дубль. Сначала он воспользовался ошибкой соперника при пасе и обыграл вратаря на 9-й минуте, а спустя 11 минут Аббос Файзуллаев сделал разрезающую передачу, после которой нападающий пробил между ног вратаря.

В параллельном матче Аргентина разгромила Новую Зеландию со счётом 5:0 и завершился групповой этап на первом месте с 9 баллами. Этот результат позволил Узбекистану с 4 очками подняться на второе место за счёт лучшей разнице забитых и пропущенных голов при сравнении с Новой Зеландией, у которой столько же баллов.

Таким образом, молодёжная сборная Узбекистана вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет.

При этом за вторую жёлтую карточку на турнире капитан команды Умарали Рахмоналиев пропустит следующую игру.