МИД России назвал условия мира в Украине

CentralAsia (CA) - Достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от вступления в Евросоюз и НАТО и вернется к внеблоковому статусу. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин, передает РБК.

«Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — сказал дипломат.

Россия считает, что урегулирование возможно только после прекращения боевых действий украинскими силами и остановки поставок оружия Западом, добавил Галузин. Кроме того, Украина должна признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение», сказал он.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел Крым, а осенью 2022 года — Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Киев считает эти территории оккупированными.

Также для урегулирования конфликта нужно обеспечить защиту жителей Донбасса, добиться демилитаризации и денацификации Украины и устранить угрозы безопасности России, исходящие с территории этой страны, отметил Галузин.

Другим важным элементом урегулирования, по его словам, является защита прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств. Для достижения мира в стране необходимо на законодательном уровне закрепить государственный статус русского языка. Также нужно добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания, заключил замглавы МИДа.