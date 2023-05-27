Зеленский ввел санкции против 51 человека и 220 компаний

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России, в черный список попали 51 физическое и 220 юридических лиц, сообщает РБК.

Среди компаний под украинскими ограничениями оказались МТС и ее «дочка» «МТС Авто», 2GIS Local Search Limited, а также Search Location Limited (в приложении к указу президента говорится, что это прежнее название 2GIS Limited; на сайте компании отмечается, что она зарегистрирована на Кипре).

Также в списке оказались структуры РЖД («РЖД Управление активами», «РЖД Логистика», «РЖДстрой», «РЖД-охрана» и «РЖД-Здоровье»), Соликамский опытно-металлургический завод, научно-производственная «Камская химическая компания», Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

Под санкции попали некоторые белорусские предприятия, например, Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С. Вавилова, Витебский завод радиодеталей «Монолит».

Ограничения против компаний и людей введены сроком на десять лет. Среди физических лиц Украина внесла в черный список замглавы администрации Судака Кирилла Скороходова.

Украина регулярно вводит санкции против России. Этой весной в списки попали президент Федерации триатлона России и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, гимнастка Светлана Хоркина, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, фигурист Илья Авербух, члены семьи бизнесмена Владимира Потанина и сенатора Сулеймана Керимова, ЦИК и российские политические партии, «Яндекс», «Рамблер», VK и так далее.

МИД России считает ограничения, которые вводят Киев и страны Запада из-за военных действий на Украине, незаконными.