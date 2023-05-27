Президент Сербии Вучич сообщил, что подал в отставку с поста лидера правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич

CentralAsia (CA) - Президент Сербии Александр Вучич сообщил 27 мая об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и предложил на этот пост кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича на съезде движения в городе Крагуевац. Об этом передает РИА Новости.

«Предлагаю новым председателем нашей партии избрать Милоша Вучевича. Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рожден, знаю, что он с самого начала с нами, лучшего всего знает, что такое партия, знаю насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде... знаю из какой он хорошей семьи», - заявил Вучич однопартийцам в Крагуеваце, трансляцию вело агентство Танюг.

26 мая Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.

При столкновениях с протестующими на севере Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.

26 мая в Белграде, столице Сербии, прошел масштабный митинг в поддержку правительства.