Прорыв в сфере лечения диабета. В Турции впервые провели операцию с искусственной поджелудочной железой

CentralAsia (CA) - Искусственную поджелудочную железу впервые опробовали в хирургии в Турции, сообщает Haberturk.

Технологии теперь также активны в лечении диабета.

Эрхан Акгюн, который уже 10 лет борется с диабетом 2 типа, впервые использовал искусственную поджелудочную железу во время хирургической операции, чтобы не испытывать резких колебаний сахара в крови во время операции.

Искусственная поджелудочная железа не позволяет пациентам брать кровь из пальцев несколько раз в течение дня и контролировать уровень сахара. Благодаря этой системе специалисты проследили, как искусственная поджелудочная железа влияет на колебания сахара в крови, которые могут возникнуть у пациента.

Эрхан Акгюн много раз в течение дня прокалывал себе пальцы, чтобы контролировать уровень сахара, чтобы не испытывать внезапных скачков уровня сахара в крови. Теперь он может дистанционно управлять своей болезнью благодаря искусственной поджелудочной железе, которая состоит из небольшого чипа в его руке.

Специалист по эндокринологии и метаболическим заболеваниям доктор Сехер Танрыкулу сказал: «Терапия инсулиновой помпой действительно стала прорывом. Впервые в Турции во время операции пациента контролировали с помощью искусственной поджелудочной железы, даже не измеряя его. Уровень сахара в крови пациента был в пределах нормы. Это показало, что осложнений не было», - сказал он.

Искусственная поджелудочная железа, которая произвела революцию в лечении диабета, будет очень удобной, особенно для детей с диабетом и их родственников, которые боятся игл.