Определены победители 76 Каннского кинофестиваля

CentralAsia (CA) - Во Франции 27 мая объявили лауреатов 76 Каннского международного кинофестиваля. Об этом сообщает proficinema.

В основной конкурс вошла 21 картина, пять из которых сняли авторы, ранее выигравшие Золотую пальмовую ветвь. Работы конкурсантов оценивало жюри под предводительством шведского режиссера Рубена Эстлунда — двукратного победителя смотра.

Главный приз — Золотая пальмовая ветвь — досталась судебной драме «Анатомия падения» / «Anatomie d’Une Chute», режиссера Жюстин Трие. Фильм рассказывает о писательнице Сандре. Она с 11-летним сыном обнаруживает тело своего мужа, разбившегося после падения с чердака. Ей предстоит пройти все круги судебного бюрократического ада, поскольку власти подозревают ее в убийстве.

Трие ранее принимала участие в Каннском фестивале — в 2019 году ее «Соблазн» вошел в основной конкурс, однако тогда режиссер не выиграла.

Фильмы Хирокадзу Корээды, Нури Бильге Джейлана и Вима Вендерса — авторов, получавших ранее Золотую пальмовую ветвь — были отмечены призами основного конкурса. «Монстр» Корээды принес награду сценаристу Юдзи Сакамото, Мэрвэ Диздар из ленты «О сухих травах» Джейлана признана лучшей актрисой, а Кодзи Якусе из «Идеальных дней» Вендерса — Лучшим актером.

Победители 76 Каннского международного кинофестиваля

Золотая пальмовая ветвь за Лучший фильм — «Анатомия падения» / «Anatomie d’Une Chute», режиссер Жюстин Трие

Гран-при — «Зона интересов» / «The Zone of Interest», режиссер Джонатан Глейзер

Приз жюри — «Опавшие листья» / «Fallen Leaves», режиссер Аки Каурисмяки

Лучшая режиссура — Чан Ань Хунг — «Рагу Додена Буффана» / «Le Pot-au-feu de Dodin Bouffant»

Лучший сценарий — Юдзи Сакамото — «Монстр» / «Monster», режиссер Хирокадзу Корээда

Лучшая женская роль — Мэрвэ Диздар — «О сухих травах» / «About Dry Grasses», режиссер Нури Бильге Джейлан

Лучшая мужская роль — Кодзи Якусе — «Идеальные дни» / «Perfect Days», режиссер Вим Вендерс

Золотая камера за Лучший дебют — «Внутри желтой оболочки кокона» / «Inside the Yellow Cocoon Shell», режиссер Фам Тиен Ан

Лучший короткометражный фильм — «27», режиссер Анна Флора Буда