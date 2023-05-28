В Италии уничтожат 15 млн доз вакцины против коронавируса

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CentralAsia (CA) - В Италии уничтожат 15 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает la Repubblica.

В холодильниках итальянских больничных аптек находится около 15 млн доз вакцины против Covid, которые будут уничтожены. Утилизация произойдет не только потому, что срок их действия истекает в конце года, но и потому, что они уже заранее станут «старыми». Фармацевтические компании готовят к выпуску осенью новые вакцины.