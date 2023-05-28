Талибы атаковали пограничный пункт Ирана

- Азия и мир, происшествия
- 10:08, 28 мая 2023
- Просмотров: 364
CentralAsia (CA) - Талибаны применили живую силу и бронетехнику для атаки на пограничный пост Ирана.
На опубликованном видео видно, что предводители Талибана подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.
Они заявили, что будут бороться с «коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки».
«Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран», - заявил один из предводителей.
Министерство национальной обороны Афганистана обвинило иранские силы в открытом огне.
«К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны», - сказано в сообщении.
🚨🇦🇫🇮🇷Талибанчууд Ирантай хил залгаа цэрэг, хүнд зэвсгийг хөдөлгөж, Иран өдөөн хатгалаа зогсоохгүй бол Тегераныг хэдхэн хоногийн дотор эзлэхийг анхаарууллаа.— Enkhbat Batmunkh (@enkhbatbatmunk2) May 27, 2023
pic.twitter.com/jOABK143bt