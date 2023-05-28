экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Талибы атаковали пограничный пункт Ирана

CentralAsia (CA) -  Талибаны применили живую силу и бронетехнику для атаки на пограничный пост Ирана.

На опубликованном видео видно, что предводители Талибана подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.

Они заявили, что будут бороться с «коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки».

«Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран», - заявил один из предводителей.

Министерство национальной обороны Афганистана обвинило иранские силы в открытом огне.

«К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны», - сказано в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com