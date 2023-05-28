Талибы атаковали пограничный пункт Ирана

CentralAsia (CA) - Талибаны применили живую силу и бронетехнику для атаки на пограничный пост Ирана.

На опубликованном видео видно, что предводители Талибана подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.

Они заявили, что будут бороться с «коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки».

«Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран», - заявил один из предводителей.

Министерство национальной обороны Афганистана обвинило иранские силы в открытом огне.

«К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны», - сказано в сообщении.

🚨🇦🇫🇮🇷Талибанчууд Ирантай хил залгаа цэрэг, хүнд зэвсгийг хөдөлгөж, Иран өдөөн хатгалаа зогсоохгүй бол Тегераныг хэдхэн хоногийн дотор эзлэхийг анхаарууллаа.

pic.twitter.com/jOABK143bt — Enkhbat Batmunkh (@enkhbatbatmunk2) May 27, 2023