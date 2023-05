«Вагнер» отступает из Бахмута, чтобы перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе ослабевают, - ISW

CentralAsia (CA) - Наемники группы «Вагнера», по-видимому, отступают из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него ослабевают. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в оценке российской наступательной кампании по состоянию на 18:30 27 мая по восточному времени.

Украинские военные сообщили, что наступательные операции России резко сократились до двух стычек на бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила это снижение тем, что Россия оказала помощь на месте и перегруппировала силы в этом районе.

27 мая украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к западу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и в направлении Предтечино (15 км к юго-западу от Бахмута).

Маляр заявил, что украинские силы удерживают господствующие возвышенные позиции к северу и югу от Бахмута и что украинские силы прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других неуказанных задач.

Маляр также заявил что украинские силы продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города Бахмут.

Известный российский военный блогер утверждал, что украинские войска не проводят активных операций, направленных на восстановление позиций в самом городе Бахмут, несмотря на возможное продолжение локализованных украинских контратак к северо-западу и юго-западу от города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наемники Вагнера выводятся из города Бахмут и «перегруппировываются еще в трех местах». Евгений Пригожин подтвердил, что силы «Вагнера» продолжали выводиться из города Бахмут 27 мая. Заявления Пригожина, вероятно, соответствуют действительности, учитывая снижение наступательных возможностей России в районе Бахмута и заявления Украины относительно ситуации в Бахмуте, пишет ISW.

Основные выводы института

Российское военное командование, возможно, перебрасывает силы Донецкой Народной Республики (ДНР) на смену силам группы «Вагнера» в городе Бахмут.

Переброска Россией подразделений ДНР в Бахмут может снизить темп российских наступательных операций на линии Авдеевка-Донецк.

Однако российское военное командование, судя по всему, укрепляет фланги Бахмута регулярными формированиями.

Бывший российский офицер Игорь Гиркин обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в планировании государственного переворота против нынешнего российского руководства.

Украинские официальные лица опровергли западные сообщения, в которых предполагалось, что китайский дипломат выразил заинтересованность в согласованном прекращении огня на Украине на фоне вероятного возобновления информационной кампании России вокруг переговоров.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

Российские войска продолжали проводить безуспешные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.

Украинские войска продолжали наносить удары по тыловым логистическим узлам на юге Запорожской области.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) предупредило 26 мая, что российские войска готовятся к проведению крупномасштабных провокаций с целью создания радиологической опасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Министерство юстиции России зарегистрировало группу гражданского общества «Совет матерей жен» в качестве иностранного агента 26 мая, вероятно, для того, чтобы обуздать сопротивление текущим и будущим усилиям России по формированию вооруженных сил.

Российские власти наращивают усилия по изображению России в качестве надежного опекуна украинских детей.